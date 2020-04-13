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"Батькивщина" подает обращение в Конституционный суд из-за закона о рынке земли

Новости » Политика     13.04.2020 - 18:44
"Батькивщина" подает обращение в Конституционный суд из-за закона о рынке земли
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

"Батькивщина" внесла в Верховную раду десять постановлений, которые должны были отменить голосование за закон о рынке земли

"Батькивщина" подает обращение в Конституционный суд из-за закона о рынке земли, чтобы продолжить борьбу за право украинцев хозяйствовать на собственной земле. Об этом заявила председатель партии Юлия Тимошенко во время выступления в парламенте перед голосованием за постановления, которые отменяют закон, передает РБК-Украина.

"Команда "Батькивщины" внесла в Верховную раду десять постановлений, которые должны были отменить голосование за закон о распродаже земель сельскохозяйственного назначения. Потому сегодня нужно не разбазаривать ресурсы, а консолидировать их в руках Украины. Но одновременно президентом Зеленским, его правительством и большинством в парламенте принято решение, в обмен на единовременный кредит от МВФ в несколько миллиардов гривен, продать сельскохозяйственную землю и стратегическую собственность. Так другие страны не живут", - заявила Тимошенко.

Удовлетворяя интересы международных партнеров, считает Юлия Тимошенко, власть лишает настоящие и будущие поколения земли, продовольственной безопасности, миллионов рабочих мест и больших валовых внутренних доходов в государственный бюджет.

"У президента никакого пиетета к украинским национальным интересам нет. Но у него есть шанс войти в историю Украины не как предатель, не как предатель национальных украинских интересов, а как президент, который отстаивает Украину. Наложите вето на этот закон о распродажа сельскохозяйственной земли, и Вы, возможно, исполните единственную свою положительную миссию на этой должности", - добавила Тимошенко.

Напомним, на внеочередном заседании Верховная рада рассмотрела и отклонила 13 постановлений об отмене закона о рынке земли. Таким образом нардепы разблокировали подписание законопроекта.

Напомним, Окружной административный суд Киева просили запретить Разумкова осуществлять любые действия, направленные на подписание закона о рынке земли.

Как писало РБК-Украина ранее, в Раде зарегистрировали 13 проектов постановлений об отмене законопроекта о рынке земли.

Так, ВР приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли в ночь на 31 марта. За принятие документа проголосовали 259 нардепов.

Тимошенко: изменениями в бюджет власть пытается узаконить коррупцию Рада разблокировала подписание закона о рынке земли
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