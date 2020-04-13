Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

"Батьківщини" внесла у Верховну раду десять постанов, які мали скасувати голосування за закон про ринок землі

"Батьківщина" подає звернення до Конституційного суду через закон про ринок землі, щоб продовжити боротьбу за право українців господарювати на власній землі. Про це заявила голова партії Юлія Тимошенко під час виступу в парламенті перед голосуванням за постанови, що скасовують закон, передає РБК-Україна.

"Команда "Батьківщини" внесла у Верховну раду десять постанов, які мали скасувати голосування за закон про розпродаж земель сільськогосподарського призначення. Бо сьогодні потрібно не розбазарювати ресурси, а консолідувати їх в руках України. Але водночас президентом Зеленським, його урядом та більшістю в парламенті прийнято рішення, в обмін на одноразовий кредит від МВФ у декілька мільярдів гривень, продати сільськогосподарську землю та стратегічну власність. Так інші країни не живуть", - заявила Тимошенко.

Задовольняючи інтереси міжнародних партнерів, вважає Юлія Тимошенко, влада позбавляє теперішні та майбутні покоління землі, продовольчої безпеки, мільйонів робочих місць і великих валових внутрішніх доходів до державного бюджету.

"У президента ніякого пієтету до українських національних інтересів немає. Але в нього є шанс увійти в історію України не як запроданець, не як зрадник національних українських інтересів, а як президент, який відстоює Україну. Накладіть вето цей закон про розпродаж сільськогосподарської землі, і Ви, можливо, виконаєте єдину свою позитивну місію на цій посаді", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховна рада розглянула і відхилила 13 постанов про скасування закону про ринок землі. Таким чином нардепи розблокували підписання законопроекту.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва просили заборонити Разумкову здійснювати будь-які дії, спрямовані на підписання закону про ринок землі.

Як писало РБК-Україна раніше, в Раді зареєстрували 13 проектів постанов про скасування законопроекту про ринок землі.

Так, ВР прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі в ніч на 31 березня. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.