"Батьківщина" відкрила гарячу телефонну лінію через ринок землі
Команда "Батьківщини" допомагатиме людям вирішувати проблеми, які виникають після старту розпродажу української сільськогосподарської землі, який запустили всупереч волі українців. Телефонувати зі скаргами можна за номером безкоштовної "гарячої" телефонної лінії - 0 800 30 2019.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко.
"Парламент збирається відпочивати, але "Батьківщина" працюватиме все літо! Ми відкрили "гарячі" лінії по всій країні і просимо людей звертатися до нас з будь-якого проблемного питання, пов’язаного з землею", - написала Юлія Тимошенко.
Необхідність відкриття такої телефонної лінії виникла після численних звернень громадян, які масово почали просити у представників «Батьківщини» допомоги, роз’яснень і захисту.
"Ніхто не розуміє, які правила і порядки так званого "ринку землі". Люди розгублені та непокояться з приводу рейдерських атак і захоплень землі", - констатувала лідер "Батьківщини" після спілкування з фермерами й селянами за результатами робочих поїздок у регіони країни.
Тоді вона й пообіцяла відкрити централізовану "гарячу" лінію, куди люди зможуть повідомляти, якщо у них будуть відбирають землю. Команда негайно реагуватиме на ці випадки.
Крім того, Юлія Тимошенко у своєму дописі запевнила українців, що команда й надалі буде добиватися проведення референдуму проти розпродажу української землі.
"Ми переконані, що розпродаж землі, дозволений владою з 1 липня, - це грандіозна афера, яка закінчиться для України дуже погано. Ми наполягаємо, що рішення такого масштабу мають ухвалюватися на Всеукраїнському референдумі, а не у кабінетах чиновників!" - наголосила лідер "Батьківщини".
Як повідомлялося, про відкриття "гарячої" лінії із земельних питань Юлія Тимошенко заявляла під час Візиту на Вінниччину.