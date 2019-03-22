"Батькивщина" обнаружила в списках избирателей "аномальные" квартиры

Во время проведения проверки списков избирателей представители Юлии Тимошенко обнаружили несколько "аномальных" квартир, в которых прописано по несколько сотен избирателей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Батькивщины."

Так, в списках избирателей в избирательном округе №220 "Батькивщина" обнаружила 380 лиц, зарегистрированных по адресу: Киев, вул. Бондарская, 3, кв. 104.

Это составляет 25% всех избирателей, зарегистрированных на избирательном участке (№801095), отметили в политсиле.

В том же округе подобную квартиру партия обнаружила на пр. Правды, 88Б, кв. 101. Там зарегистрировано 287 избирателей (избирательный участок №800670).

"Представители Юлии Тимошенко готовят соответствующую жалобу в Центральную избирательную комиссию и тщательно проверяют списки избирателей на всех участках по всей стране", - говорится в сообщении.