"Батьківщина" виявила у списках виборців "аномальні" квартири

Під час проведення перевірки списків виборців представники Юлії Тимошенко виявили кілька "аномальних" квартир, в яких прописано по кількасот виборців. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Батьківщини."

Так, у списках виборців у виборчому окрузі №220 "Батьківщина" виявила 380 осіб, зареєстрованих за адресою: м. Київ, вул. Бондарська, 3, кв. 104.

Це становить 25% усіх виборців, зареєстрованих на виборчій дільниці (№801095), зазначили у політсилі.

У тому ж окрузі подібну квартиру партія виявила на пр. Правди, 88Б, кв. 101. Там зареєстровано 287 виборців (виборча дільниця №800670).

"Представники Юлії Тимошенко готують відповідну скаргу до Центральної виборчої комісії і ретельно перевіряють списки виборців на всіх дільницях по всій країні", - йдеться у повідомленні.