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"Батькивщина" назвала первоочередные задачи для нового парламента

Новости » Политика    09.08.2019 - 17:53
"Батькивщина" назвала первоочередные задачи для нового парламента
Фото: Иван Крулько (пресс-служба)

Первоочередными задачами в политсиле назвали снижение тарифов и повышение пенсий

Фракция "Батькивщины" будет настаивать, чтобы новая Верховная рада в первую очередь рассмотрела вопросы, решения которых больше всего ожидают люди, и начала свою работу с принятия восьми законопроектов, представленных перед выборами лидером партии Юлией Тимошенко. Об этом после первого заседания рабочей группы по организации работы новой Рады заявил избранный депутат партии Иван Крулько, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Люди устали от обещаний перемен. Им нужны конкретные результаты. Чтобы не терять время после выборов, "Батькивщина" заранее разработала пакет из восьми неотложных законопроектов, который и будет предлагать для принятия новому парламенту", - отметил он.

По словам Крулько, депутаты должны безотлагательно принять закон о направлении газа украинской добычи на потребности населения и бюджетной сферы - это позволит вдвое снизить тарифы на тепло и горячую воду.

"Нынешняя цена на газ является непосильной для большинства украинских семей. Новая Верховная Рада должна принять закон, по которому украинцы будут получать газ собственной добычи, а рентабельность газодобывающих предприятий была ограничена до 30%. Это исключит коррупцию, обеспечит развитие отрасли, а главное - цена на газ, горячую воду и тепло для людей будет снижена вдвое. Это именно те изменения, которых украинцы ждут больше всего", - отметил он.

Также "Батькивщина" предлагает увеличить минимальную пенсию до прожиточного уровня (3094 грн), а помощь при рождении ребенка до 50, 100, 150 тысяч соответственно. Деньги на это обеспечит деофшоризация, что даст бюджету в 320 миллиардов гривен за 3 года, и модернизация налоговой системы.

Кроме этого, команда Тимошенко будет настаивать на принятии закона об обязательном медицинском страховании, продлении моратория на продажу земли и отмене сроков давности за коррупцию на войне.

"Мы убеждены, что в случае наличия у крупнейшей фракции политической воли, весь пакет законов от "Батькивщины", которые сегодня нужны людям, можно будет принять за считанные дни", - подытожил Крулько.

Как отмечается, в пятницу, 9-го августа, рабочая депутатская группа провела первое заседание по организации работы Верховного совета 9-го созыва. По предложению представителя "Батькивщины" Андрея Кожемякина совещание состоялось в открытом режиме с участием прессы и с телетрансляцией. Избранные депутаты решили, что первое торжественное заседание нового парламента состоится 29 августа. Следующее же заседание рабочей группы назначено на среду, 14 августа.

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