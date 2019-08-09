"Батьківщина" назвала першочергові завдання для нового парламенту

Фото: Іван Крулько (прес-служба)

Першочерговими завданнями у політсилі назвали зниження тарифів і підняття пенсій

Фракція "Батьківщини" наполягатиме, аби нова Верховна рада першочергово розглянула питання, на вирішення яких найбільше очікують люди, і розпочала свою роботу з ухвалення восьми законопроектів, презентованих перед виборами лідером партії Юлією Тимошенко. Про це після першого засідання робочої групи з організації роботи нової Ради заявив обраний депутат партії Іван Крулько, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Люди втомилися від обіцянок змін. Їм потрібні конкретні результати. Аби не гаяти час після виборів, "Батьківщина" заздалегідь розробила пакет з восьми невідкладних законопроектів, який і пропонуватиме для ухвалення новому парламенту", - зазначив він.

За словами Крулька, депутати мусять невідкладно ухвалити закон про спрямування газу українського видобутку на потреби населення та бюджетної сфери - це дозволить вдвічі знизити тарифи на тепло та гарячу воду.

"Нинішня ціна на газ є непосильною для більшості українських родин. Нова Верховна Рада мусить ухвалити закон, за яким українці отримуватимуть газ власного видобутку, а рентабельність газовидобувних підприємств була обмежена до 30%. Це унеможливить корупцію, забезпечить розвиток галузі, а головне - ціна на газ, гарячу воду та тепло для людей буде знижена вдвічі. Це саме ті зміни, на які українці чекають найбільше", - зауважив він.

Також "Батьківщина" пропонує збільшити мінімальну пенсію до прожиткового рівня (3094 грн), а допомогу при народженні дитини до 50, 100, 150 тисяч відповідно. Гроші на це забезпечить деофшоризація, що дасть бюджету 320 мільярдів гривень за 3 роки, та модернізація податкової системи.

Окрім цього, команда Тимошенко наполягатиме на ухваленні закону про обов’язкове медичне страхування, продовженні мораторію на продаж землі та скасуванні термінів давності за корупцію на війні.

"Ми переконані, що в разі наявності у найбільшої фракції політичної волі, весь пакет законів від "Батьківщини", які сьогодні потрібні людям, можна буде ухвалити за лічені дні", - підсумував Крулько.

Як зазначається, у п’ятницю, 9-го серпня, робоча депутатська група провела перше засідання щодо організації роботи Верховної ради 9-го скликання. На пропозицію представника "Батьківщини" Андрія Кожем’якіна нарада відбулася у відкритому режимі - за участі преси та з телетрансляцією. Обрані депутати вирішили, що перше урочисте засідання нового парламенту відбудеться 29 серпня. Наступне ж засідання робочої групи призначено на середу, 14 серпня.