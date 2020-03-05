"Батькивщина" начала подготовку всеукраинского референдума по рынку земли

Партия "Батькивщина" начинает подготовку всеукраинского референдума по земельной реформе, так как рассмотрение законопроекта о рынке земли в парламенте свидетельствует о том, что "в стране не изменился ни курс, ни направление, ни стратегия развития". Об этом заявила председатель партии Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной Раде, передает корреспондент РБК-Украина.

"Если новое правительство действительно хочет позитивных изменений в стране, то первое, что должно было быть сделано, – остановка рассмотрения закона о распродаже сельскохозяйственной земли и начало принципиально другого подхода к формированию аграрного сектора. Впрочем, экономического блока в правительстве нет, аграрного блока нет, но закон о распродаже сельскохозяйственной земли продолжают рассматривать", - считает лидер партии.

Тимошенко заявила, что учитывая бездеятельность нового правительства по земельному вопросу, "Батькивщина" начинает подготовку к референдуму, чтобы дать людям возможность высказать свое мнение по распродажи украинской земли.

"Завтра мы проведем всеукраинское селекторное совещание и начнем готовиться к проведению референдума по закону 1991 года, чтобы украинцы смогли решить судьбу украинской земли. Мы приглашаем все оппозиционные партии, аграрные ассоциации, движения, профсоюзы, фермеров для того, чтобы объединить усилия и начать процесс проведения референдума. Сроки будут зависеть от того, насколько быстро будут действовать местные советы и насколько быстро будет действовать вся украинская команда: граждане Украины, партии, профсоюзы, ассоциации. Мы не отступим", - добавила Тимошенко.

Тимошенко будет еженедельно отчитываться о том, какие решения принимает каждый местный совет, каждая община, формировать инициативные группы. "Сегодня нет другого шанса, кроме референдума, чтобы защитить Украину от президента. Поэтому мы будем действовать", - резюмировала председатель партии.

Напомним, Верховная рада Украины по состоянию на среду, 4 марта, рассмотрела более 2500 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Как писало РБК-Украина ранее, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозировал, что законопроект о рынке земли Рада сможет принять не раньше 16-17 апреля. По его словам, голосование не сможет состояться раньше, если ВР продолжит рассматривать поправки в таком темпе.