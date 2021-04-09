"Батькивщина" начала организацию референдума по 5 вопросов

Среди вопросов, которые будут вынесены:

Согласен ли украинский народ продать сельскохозяйственную землю.

Согласен ли украинский народ, чтобы была продана вся стратегическая собственность Украины.

Поддерживает ли украинское общество, чтобы украинский газ, который является собственностью украинского народа, реализовывался с 30-процентной прибылью.

Поддерживает ли украинский народ легализации игорного бизнеса.

Поддерживает ли украинский народ закон о легализации марихуаны.

"Чтобы провести референдум по названым пяти вопросов, мы по сути проведем 5 параллельных референдумов. Наша команда на базе действующего законодательства уже разработала план-график проведения референдума", - заявила Тимошенко.

По ее словам, согласно этому плану-графику собирается инициативная группа и проводит собрание участников, после чего объявляется начало проведения референдума по 5-ти вопросам.

Затем инициативная группа обращается в ЦИК, которая в течение 10 дней проверяет законность собрания инициативной группы.

"Если ЦИК захочет затормозить проведение референдума, у нее есть факультативное право, в случае сомнения относительно конституционности вопросов, передать их президенту на утверждение. Прекрасная норма закона! То есть над людьми будет стоять президент и будет позволять или не позволять людям провести референдум. Так мы увидим, насколько искренними были утверждения президента о народовластии", - добавила лидер "Батькивщины".

Когда ЦИК утвердит специальные листы для сбора подписей, начинается сбор 3 миллионов подписей по всей стране за 90 дней. Когда они будут собраны, они передаются ЦИК, которая за 15 дней должна проверить их и утвердить решение о проведении референдума. Тогда его передают президенту, и он издает указ о проведении всенародного референдума по народной инициативе.

На агитационную кампанию дается 60 дней, и уже после нее объявляется день голосования, проводится референдум.

"Безусловно, процедура крайне затруднена, и сами украинцы не смогут инициировать волеизъявления, но наша команда будет рядом. Мы имеем шанс восстановить справедливость, использовать национальные ресурсы на благо украинцев и сделать Украину снова великой зажиточной счастливой европейской страной", - заверила Тимошенко.