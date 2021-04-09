"Батькивщина" начала организацию референдума по 5 вопросов

Партия "Батькивщина" начинает организацию проведения референдумов по пяти вопросам, среди которых продажа земли сельскохозяйственного назначения.
Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время пресс-конференции.
Среди вопросов, которые будут вынесены:
"Чтобы провести референдум по названым пяти вопросов, мы по сути проведем 5 параллельных референдумов. Наша команда на базе действующего законодательства уже разработала план-график проведения референдума", - заявила Тимошенко.
По ее словам, согласно этому плану-графику собирается инициативная группа и проводит собрание участников, после чего объявляется начало проведения референдума по 5-ти вопросам.
Затем инициативная группа обращается в ЦИК, которая в течение 10 дней проверяет законность собрания инициативной группы.
"Если ЦИК захочет затормозить проведение референдума, у нее есть факультативное право, в случае сомнения относительно конституционности вопросов, передать их президенту на утверждение. Прекрасная норма закона! То есть над людьми будет стоять президент и будет позволять или не позволять людям провести референдум. Так мы увидим, насколько искренними были утверждения президента о народовластии", - добавила лидер "Батькивщины".
Когда ЦИК утвердит специальные листы для сбора подписей, начинается сбор 3 миллионов подписей по всей стране за 90 дней. Когда они будут собраны, они передаются ЦИК, которая за 15 дней должна проверить их и утвердить решение о проведении референдума. Тогда его передают президенту, и он издает указ о проведении всенародного референдума по народной инициативе.
На агитационную кампанию дается 60 дней, и уже после нее объявляется день голосования, проводится референдум.
"Безусловно, процедура крайне затруднена, и сами украинцы не смогут инициировать волеизъявления, но наша команда будет рядом. Мы имеем шанс восстановить справедливость, использовать национальные ресурсы на благо украинцев и сделать Украину снова великой зажиточной счастливой европейской страной", - заверила Тимошенко.
Напомним, президент Владимир Зеленский 8 апреля подписал закон "О всеукраинском референдуме", который в январе приняли нардепы.
В январе "Батькивщина" уже заявляла, что намерена инициировать проведения референдумов п'пяти вопросов.