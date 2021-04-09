"Батьківщина" почала організацію референдуму з 5 питань

Серед питань, які будуть винесені:

Чи погоджується український народ продати сільськогосподарську землю.

Чи погоджується український народ, щоб була продана вся стратегічна власність України.

Чи підтримує українське суспільство, щоб український газ, який є власністю українського народу, реалізовувався з 30-відсотковим прибутком.

Чи підтримує український народ легалізацію грального бізнесу.

Чи підтримує український народ закон про легалізацію марихуани.

"Щоб провести референдум із названих п’яти питань, ми по суті проведемо 5 паралельних референдумів. Наша команда на базі чинного законодавства вже розробила план-графік проведення референдуму", - заявила Тимошенко.

За ї словами, відповідно до цього плану-графіку збирається ініціативна група і проводить збори учасників, після чого оголошується початок проведення референдуму з 5-ти питань.

Потім ініціативна група звертається до ЦВК, яка протягом 10 днів перевіряє законність зборів ініціативної групи.

"Якщо ЦВК захоче загальмувати проведення референдуму, у неї є факультативне право, у разі сумніву щодо конституційності питань, передати їх президенту на затвердження. Прекрасна норма закону! Тобто над людьми стоятиме президент і буде дозволяти або не дозволяти людям провести референдум. Так ми побачимо, на скільки щирими були твердження президента про народовладдя", - додала лідер "Батьківщини".

Коли ЦВК затвердить спеціальні листи для збору підписів, розпочинається збір 3 мільйонів підписів по всій країні за 90 днів. Коли їх буде зібрано, вони передаються ЦВК, яка за 15 днів має перевірити їх і затвердити рішення про проведення референдуму. Тоді його передають президенту, і він видає указ про проведення всенародного референдуму за народною ініціативою.

На агітаційну кампанію дається 60 днів, і вже після неї оголошується день голосування, проводиться референдум.

"Безумовно, процедура надзвичайно ускладнена, і самотужки українці не зможуть ініціювати волевиявлення, але наша команда буде поряд. Ми маємо шанс відновити справедливість, використати національні ресурси на благо українців і зробити Україну знову великою заможною щасливою європейською країною", - запевнила Тимошенко.