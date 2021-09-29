"Батьківщина" ініціює створення ТСК для розслідування щодо тарифів на газ

У Верховній раді зареєстровано постанову "Батьківщини" щодо створення Тимчасової слідчої комісії по тарифному плану на газ. Комісія розслідуватиме, чому українцям продають газ у вісім разів дорожче, ніж коштує його видобуток, і хто наживається на цьому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

"Сподіваюсь, що наступного пленарного тижня постанову буде винесено на розгляд сесійної зали та підтримано. І країна нарешті дізнається, чому газ, який коштує 1 гривню, українцям продають щонайменше по 8?! І хто наживається на цій шаленій різниці та людських злиднях?" - зауважила Юлія Тимошенко.

Вона висловила сподівання, що "слуги народу" підтримають вказану постанову, з огляду на проголошену ними публічну боротьбу з олігархами та корупцією.

"Голосування монобільшості за нашу постанову стане найкращим доказом – чи дійсно вони мають бажання та волю навести порядок, чи це все лише шоу для відволікання уваги", - уточнила лідер "Батьківщини".

На її переконання, розв’язання тарифної проблеми вже є, воно міститься у розробленому командою "Батьківщини" законопроєкті №4680, яким передбачається направлення газу вітчизняного видобутку населенню і бюджетним установам за собівартістю плюс 30% прибутку.

"Тоді українські родини отримають український газ за справедливими цінами, а спритні ділки - втратять змогу наживатися на бюджеті", - наголосила Юлія Тимошенко.