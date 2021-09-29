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"Батьківщина" ініціює створення ТСК для розслідування щодо тарифів на газ

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Київ, Середа 29 вересня 2021 10:24
"Батьківщина" ініціює створення ТСК для розслідування щодо тарифів на газ Фото: лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У Верховній раді зареєстровано постанову "Батьківщини" щодо створення Тимчасової слідчої комісії по тарифному плану на газ. Комісія розслідуватиме, чому українцям продають газ у вісім разів дорожче, ніж коштує його видобуток, і хто наживається на цьому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

"Сподіваюсь, що наступного пленарного тижня постанову буде винесено на розгляд сесійної зали та підтримано. І країна нарешті дізнається, чому газ, який коштує 1 гривню, українцям продають щонайменше по 8?! І хто наживається на цій шаленій різниці та людських злиднях?" - зауважила Юлія Тимошенко.

Вона висловила сподівання, що "слуги народу" підтримають вказану постанову, з огляду на проголошену ними публічну боротьбу з олігархами та корупцією.

"Голосування монобільшості за нашу постанову стане найкращим доказом – чи дійсно вони мають бажання та волю навести порядок, чи це все лише шоу для відволікання уваги", - уточнила лідер "Батьківщини".

На її переконання, розв’язання тарифної проблеми вже є, воно міститься у розробленому командою "Батьківщини" законопроєкті №4680, яким передбачається направлення газу вітчизняного видобутку населенню і бюджетним установам за собівартістю плюс 30% прибутку.

"Тоді українські родини отримають український газ за справедливими цінами, а спритні ділки - втратять змогу наживатися на бюджеті", - наголосила Юлія Тимошенко.

Як повідомлялось, раніше Юлія Тимошенко розповіла, по якій ціні насправді продають газ українцям.

Крім того, раніше "Батьківщина" змусила владу визнати необхідність збільшення субсидій.

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