"Батькивщина" готовит представление в КС из-за закона об игорном бизнесе

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко считает этот закон - "одним из преступлений против украинцев"

Партия "Батькивщина" обратится в Конституционный суд, чтобы оспорить закон об игорном бизнесе, который сегодня подписал президент.

Об этом сообщила Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.

"Это еще одно преступление против украинского народа. Зеленский рассказывает о каких-то заоблачных деньгах, которые поступят в бюджет, и умалчивает, сколько своих заработанных денег должны потратить для этого украинцы, сколько судеб будет повреждены из-за болезни, признанной официально, - лудомании", - заявила Тимошенко.

Она также отмечает, что "Батькивщина" выступала категорически против "превращения Украины в страну казино и игровых автоматов".

"Наши местные депутаты начали провозглашать территории своих общин свободными от игорного бизнеса - такую ​​возможность им дает закон о местном самоуправлении", - добавляет Тимошенко.

Напомним,14 июля народные депутаты приняли во втором чтении закон о легализации игорного бизнеса, несмотря на большое количество правок.

Как писало РБК-Украина, в Нацагентстве по предотвращению коррупции предупреждали, что принятие этого закона в нынешнем виде приведет к многомиллионным убыткам государства.

Подробнее о том, как будет работать закон читайте в материале РБК-Украина "Азарт в законе: как будет работать игорный бизнес в Украине".