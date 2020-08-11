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"Батьківщина" готує подання до КС через закон про гральний бізнес

Київ, Вівторок 11 серпня 2020 17:05
"Батьківщина" готує подання до КС через закон про гральний бізнес
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Тимошенко вважає цей закон - "одним зі злочинів проти українців"

Партія "Батьківщина" звернеться до Конституційного суду, щоб оскаржити закон про гральний бізнес, який сьогодні підписав президент.

Про це повідомила Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

"Це ще один злочин проти українців. Зеленський розповідає про якісь захмарні кошти, які надійдуть в бюджет, і замовчує, скільки своїх зароблених грошей мусять витратити для цього українці, скільки доль буде понівечено через хворобу, визнану офіційно, - лудоманію", - заявила Тимошенко.

Вона також зазначає, що "Батьківщина" виступала категорично проти "перетворення України на країну казино та гральних автоматів".

"Наші місцеві депутати почали проголошувати території своїх громад вільними від грального бізнесу - таку можливість їм дає закон про місцеве самоврядування", - додає Тимошенко.

Нагадаємо, 14 липня народні депутати прийняли в другому читанні закон про легалізацію грального бізнесу, не дивлячись на велику кількість правок.

Як писало РБК-Україна, в Нацагентстві щодо запобігання корупції попереджали, що прийняття цього закону в нинішньому вигляді призведе до багатомільйонних збитків держави.

Детальніше про те, як буде працювати закон читайте в матеріалі РБК-Україна "Азарт у законі: як буде працювати гральний бізнес в Україні".

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