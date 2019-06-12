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"Батькивщина" готова стать частью "коалиции действий", - Тимошенко

Новости » Выборы 2019    12.06.2019 - 21:31
"Батькивщина" готова стать частью "коалиции действий", - Тимошенко
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко отметила, что основой для новой коалиции может стать "Новый курс"

"Батькивщина", "Слуга народа" и "Голос" являются естественными союзниками для создания коалиции, основой которой может стать "Новый курс". Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире "112 Украина", сообщает пресс-служба партии.

"Мы - единственная политическая сила, которая сформировала пошаговый план, как возродить страну, как дать людям ощущение нормальной жизни. Это стратегический план под названием "Новый курс". Мы хотим предложить не только создать коалицию действий в парламенте, но и базировать коалиционное соглашение на "Новом курсе", - пояснила политик.

По мнению Тимошенко, она не представляет, как политическая сила нового президента может объединиться с "Оппозиционной платформой" Юрия Бойко или "Европейской стратегией" Петра Порошенко.

В то же время, она отметила, что "Батькивщина" готова помочь президенту Владимиру Зеленскому "вывести страну из коллапса, в который ее завели за последние 5 лет".

"Наши условия для создания коалиции очень простые: нам нужно отойти от бесконечных пиар-шоу. Ведь вы знаете, что предыдущая власть заменяла реальные действия крупными пиар-шоу и информационными волнами", - добавила лидер партии.

Тимошенко убеждена, что сегодня люди ждут действия и результатов. А значит новая коалиция должна начать воплощение изменений как можно скорее.

"Так же, как страна выбирала всенародно президента, сейчас на парламентских выборах избираются не только депутаты фракций, но и избирается, в том числе и премьер-министр. Нам нужны действия. Поэтому первое условие для создания коалиции, чтобы она начала действовать немедленно", - подытожила лидер "Батькивщины".

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