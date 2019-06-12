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"Батьківщина" готова стати частиною "коаліції дій", - Тимошенко

Новини » Вибори 2019    12.06.2019 - 21:31
"Батьківщина" готова стати частиною "коаліції дій", - Тимошенко
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко зазначила, що основою для нової коаліції може стати "Новий курс"

"Батьківщина", "Слуга народу" та "Голос" є природніми союзниками для створення коаліції, основою якої може стати "Новий курс". Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко в ефірі "112 Україна", повідомляє прес-служба партії.

"Ми - єдина політична сила, яка сформувала покроковий план, як відродити країну, як дати людям відчуття нормального життя. Це стратегічний план під назвою "Новий курс". Ми хочемо запропонувати не лише створити коаліцію дій у парламенті, а й базувати коаліційну угоду на "Новому курсі", - пояснила політик.

На думку Тимошенко, вона не уявляє, як політична сила нового президента може об’єднатися із "Опозиційною платформою" Юрія Бойка або "Європейською стратегією" Петра Порошенка.

Водночас, вона зазначила, що "Батьківщина" готова допомогти президенту Володимиру Зеленському "вивести країну з колапсу, у який її завели за останні 5 років".

"Наші умови для створення коаліції дуже прості: нам треба відійти від безкінечних піар-шоу. Адже ви знаєте, що попередня влада замінювала реальні дії великими піар-шоу та інформаційними хвилями", - додала лідер партії.

Тимошенко переконана, сьогодні люди чекають на дії і результати. А отже нова коаліція мусить розпочати втілення змін якомога швидше.

"Так само, як країна обирала всенародно президента, зараз на парламентських виборах обираються не тільки депутати фракцій, а й обирається, зокрема і прем’єр-міністр. Нам потрібні дії. Тому перша умова для створення коаліції, щоб вона почала діяти негайно", - підсумувала лідер "Батьківщини".

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