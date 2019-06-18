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"Батькивщина" готова предложить Зеленскому новую бюджетную политику

Новости » Политика    18.06.2019 - 13:21
"Батькивщина" готова предложить Зеленскому новую бюджетную политику
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко призвала Зеленского включиться в бюджетный процесс

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала президента Владимира Зеленского и его команду немедленно включиться в бюджетный процесс и готова предложить им принципиально новую бюджетную политику, бюджетную декларацию и государственный бюджет. Об этом она заявила во время брифинга по результатам Согласительного совета, передает РБК-Украина.

Тимошенко отметила, что люди ждут изменений относительно зарплат, тарифов, налогов, но "правительство сорвало все сроки". Тимошенко убеждена, что все эти проблемы решаются одним документом.

"До 1 июня правительство Гройсмана обязано был подать бюджетную декларацию на три года, в частности и на следующий бюджетный год. Сейчас должен идти бюджетный процесс, который в корне поменял политику бедности, начатую в последние 5 лет и которая так "успешно" проводилась, что сейчас ежеминутно из Украины на проживание и работу в другие страны выезжает 2 человека. Бюджетный процесс не ведется, представление бюджетной декларации сорвано", – пояснила она.

Лидер "Батькивщины" заверила, что на следующий год и еще на 2 года вперед закладываются те самые стандарты бедности, которые проводились последние 5 лет.

"Если сейчас этот процесс не остановить, то на следующий год будут заложены минимальные прожиточные уровни, минимальные зарплаты и пенсии на низком уровне и люди не почувствуют изменений. Сохранение тарифной и налоговой политики. Тогда вопрос: Зачем были эти выборы?", – спросила политик.

Поэтому Тимошенко обратилась к Зеленскому и его команде с тем, чтобы они включились в процесс, иначе "мы получим бюджет на 2020 год, который "добьет" экономику Украины и жизнь людей".

"В этом и есть изменения, которых все ждут. Одних деклараций, рекламных плакатов и добрых слов в Интернете недостаточно, чтобы изменить страну. Следует действовать немедленно и мы готовы в этом помогать", – подчеркнула она.

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