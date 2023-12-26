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"Батьківщина" не голосуватиме за закон про мобілізацію у чинній редакції

Фото: лідер партії "Батьківщина", народний депутат Юлія Тимошенко (ba org ua)
Автор: Юлія Бойко

Партія "Батьківщина" не голосуватиме за закон про мобілізацію у тому вигляді, який є зараз. Зокрема, для партії неприйнятні статті про скасування броні для інвалідів третьої групи, педагогів і студентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера партії Юлію Тимошенко у Facebook.

За її словами, мобілізація під час війни - неминуча, однак має проводитись справедливо, а українське військо обов’язково треба підсилити технологічно. Для цього державі необхідно розгорнути власне потужне військово-промислове виробництво.

У своєму відеозверненні вона також запропонувала призупинити у 2024 році виплати всіх зовнішніх і внутрішніх боргів України та скасування підвищення зарплат чиновникам.

Водночас вивільнені 650 млрд гривень Тимошенко пропонує направити на запуск потужного вітчизняного військово-промислового виробництва.

"Нам треба закон про всебічний розвиток технічно-наукових новацій для власної розробки і виробництва зброї. Ці розробки вже є, потрібна фінансова підтримка держави. Ми мусимо діяти чітко раціонально, стратегічно і переможно, а не йти в глухий кут", - наголосила Тимошенко.

Нагадаємо, новий законопроект про мобілізацію в Україні зареєстрований у Раді пізно ввечорі 25 грудня. Тепер над ним працюватимуть парламентарі, попереду - розгляд у комітетах та голосування у двох читаннях.

Раніше президент на прес-конференції за підсумками 2023 року заявив, що військове командування запропонувало додатково мобілізувати 450 000-500 000 осіб. Це коштуватиме державі 500 млрд грн.

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БатькивщинаТимошенкоМобілізація в Україні