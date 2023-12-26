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"Батькивщина" не будет голосовать за закон о мобилизации в действующей редакции

Фото: лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко (ba org ua)
Автор: Юлия Бойко

Партия "Батькивщина" не будет голосовать за закон о мобилизации в том виде, который есть сейчас. В частности, для партии неприемлемы статьи об отмене брони для инвалидов третьей группы, педагогов и студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера партии Юлию Тимошенко в Facebook.

По ее словам, мобилизация во время войны - неизбежна, однако должна проводиться справедливо, а украинское войско обязательно нужно усилить технологически. Для этого государству необходимо развернуть собственное мощное военно-промышленное производство.

В своем видеообращении она предложила приостановить в 2024 году выплаты всех внешних и внутренних долгов Украины и отмену повышения зарплат чиновникам.

В то же время освободившееся 650 млрд гривен Тимошенко предлагает направить на запуск мощного отечественного военно-промышленного производства.

"Нам нужен закон о всестороннем развитии техническо-научных новаций для собственной разработки и производства оружия. Эти разработки уже есть, нужна финансовая поддержка государства. Мы должны действовать четко рационально, стратегически и победно, а не идти в тупик", - подчеркнула Тимошенко.

Напомним, новый законопроект о мобилизации в Украине зарегистрирован в Раде поздно вечером 25 декабря. Теперь над ним будут работать парламентарии, впереди - рассмотрение в комитетах и голосование в двух чтениях.

Ранее президент на пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что военное командование предложило дополнительно мобилизовать 450 000-500 000 человек. Это обойдется государству в 500 млрд грн.

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БатьківщинаТимошенкоМобилизация в Украине