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"Батьківщина" і "ЄС" подають кандидатів на посаду віце-спікера ВР

Новини » Політика    22.08.2019 - 15:33
"Батьківщина" і "ЄС" подають кандидатів на посаду віце-спікера ВР
Фото: Андрій Кожем'якін (УНІАН)

Поки що прізвища кандидатів на посаду не вказані

Партії "Батьківщина" і "Європейська солідарність" подають кандидатів на посаду віце-спікера Верховної ради. Про це заявив народний депутат від "Батьківщини" Андрій Кожем'якін, передає кореспондент РБК-Україна.

Проте він не назвав прізвище кандидата від "Батьківщини" на цей пост.

"Партія "Батьківщина" сьогодні, фракція "Батьківщина" висунула члена фракції на посаду віце-спікера. На кожній робочій другій підгрупі я заявляв, що ми перебуваємо в опозиції. Наші погляди на те, як розподіляються комітети і фракції в майбутньому партією "Слуга народу" - трохи некоректні", - сказав він.

За його словами, всі інші опозиційні партії також будуть подавати свою кандидатуру на посаду віце-спікера.

"Тут ми підтримаємо і інші, як я розумію - опозиційні партії. Адже сьогодні Ірина Геращенко заявила, що партія ЄС теж перебуває в опозиції. Вони після обіду теж подають свою кандидатуру на посаду віце-спікера. Я так розумію, що тут сьогодні така гра: хто не подає і не оголошує, той вже не опозиція. Тому, де-юре, це буде визначено на фракції 29 серпня. Я думаю, що фракція розгляне це питання і проголосує за те, що ми знаходимося як партія і політична сила в опозиції", - заявив Кожем'якін.

Нагадаємо, новообрані депутати від партії "Слуга народу" займуть 60% керівних посад у парламентських комітетах Верховної ради 9-го скликання.

Раніше РБК-Україна писало, що партія "Слуга народу" може обрати новим спікером Верховної ради главу політичної сили Дмитра Разумкова.

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