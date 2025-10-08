"Батьківщина" єдина не голосувала за фінансову "підтримку" аграріїв, - Тимошенко

Фракція "Батьківщина" єдина не підтримала законопроєкт №13202-1. Ним створюється додатковий орган, який на власний розсуд вирішуватиме, кому із аграріїв надавати державну підтримку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народної депутатки, лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.
"Цей закон міг би стати серйозною підтримкою аграрного сектору в Україні, але, на жаль, таким не стане, тому що ним створюється тенденційний підхід - кому буде виділятися державна допомога на аграрний розвиток, а кому - ні", – наголосила у своєму виступі перед голосуванням вона.
За словами нардепки, таким чином створюється нова "годівниця" - виплатна агенція, яка без будь-яких правил буде на корупційній основі роздавати підтримку не тим, кому це потрібно, а підтримуватиме своїх. На переконання Тимошенко, це глибоко корупційний закон, який викреслив із переліку підприємств, які можуть отримати допомогу, фермерство.
"Ми наполягали, подавали правки, щоб фермерство було в пріоритеті. Хотіли підтримати сімейне фермерство. Всі розумні країни світу розвивають не аграрні монополії, а фермерські сімейні господарства. В цьому законі такої підтримки немає", - констатувала лідерка "Батьківщини".
Як повідомлялось, Верховна Рада 278 голосами ухвалила закон, яким додаткові преференції та фінансова підтримка надаються аграрним олігархам, а не малим і середнім аграрним підприємствам.
Нагадаємо, "Батьківщина" намагалася прибрати з законопроєкту найбільш загрозливі норми і подала до нього 485 правок, які зрештою були відкинуті монобільшістю.
У разі підписання цього закону президентом, Юлія Тимошенко збирається оскаржувати його в Конституційному суді.