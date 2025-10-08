"Батьківщина" єдина не голосувала за фінансову "підтримку" аграріїв, - Тимошенко

"Цей закон міг би стати серйозною підтримкою аграрного сектору в Україні, але, на жаль, таким не стане, тому що ним створюється тенденційний підхід - кому буде виділятися державна допомога на аграрний розвиток, а кому - ні", – наголосила у своєму виступі перед голосуванням вона.

За словами нардепки, таким чином створюється нова "годівниця" - виплатна агенція, яка без будь-яких правил буде на корупційній основі роздавати підтримку не тим, кому це потрібно, а підтримуватиме своїх. На переконання Тимошенко, це глибоко корупційний закон, який викреслив із переліку підприємств, які можуть отримати допомогу, фермерство.

"Ми наполягали, подавали правки, щоб фермерство було в пріоритеті. Хотіли підтримати сімейне фермерство. Всі розумні країни світу розвивають не аграрні монополії, а фермерські сімейні господарства. В цьому законі такої підтримки немає", - констатувала лідерка "Батьківщини".