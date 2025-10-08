ua en ru
Ср, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Батьківщина" єдина не голосувала за фінансову "підтримку" аграріїв, - Тимошенко

Україна, Середа 08 жовтня 2025 13:08
UA EN RU
"Батьківщина" єдина не голосувала за фінансову "підтримку" аграріїв, - Тимошенко Фото: Юлія Тимошенко (rada.gov.ua)
Автор: Сергій Новіков

Фракція "Батьківщина" єдина не підтримала законопроєкт №13202-1. Ним створюється додатковий орган, який на власний розсуд вирішуватиме, кому із аграріїв надавати державну підтримку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народної депутатки, лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

"Цей закон міг би стати серйозною підтримкою аграрного сектору в Україні, але, на жаль, таким не стане, тому що ним створюється тенденційний підхід - кому буде виділятися державна допомога на аграрний розвиток, а кому - ні", – наголосила у своєму виступі перед голосуванням вона.

За словами нардепки, таким чином створюється нова "годівниця" - виплатна агенція, яка без будь-яких правил буде на корупційній основі роздавати підтримку не тим, кому це потрібно, а підтримуватиме своїх. На переконання Тимошенко, це глибоко корупційний закон, який викреслив із переліку підприємств, які можуть отримати допомогу, фермерство.

"Ми наполягали, подавали правки, щоб фермерство було в пріоритеті. Хотіли підтримати сімейне фермерство. Всі розумні країни світу розвивають не аграрні монополії, а фермерські сімейні господарства. В цьому законі такої підтримки немає", - констатувала лідерка "Батьківщини".

Що цьому передувало

Як повідомлялось, Верховна Рада 278 голосами ухвалила закон, яким додаткові преференції та фінансова підтримка надаються аграрним олігархам, а не малим і середнім аграрним підприємствам.

Нагадаємо, "Батьківщина" намагалася прибрати з законопроєкту найбільш загрозливі норми і подала до нього 485 правок, які зрештою були відкинуті монобільшістю.

У разі підписання цього закону президентом, Юлія Тимошенко збирається оскаржувати його в Конституційному суді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тимошенко
Новини
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи