"Батькивщина" единственная не голосовала за финансовую "поддержку" аграриев, - Тимошенко

Украина, Среда 08 октября 2025 13:08
"Батькивщина" единственная не голосовала за финансовую "поддержку" аграриев, - Тимошенко Фото: Юлия Тимошенко (rada.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Фракция "Батькивщина" единственная не поддержала законопроект №13202-1. Им создается дополнительный орган, который по своему усмотрению будет решать, кому из аграриев оказывать государственную поддержку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

"Этот закон мог бы стать серьезной поддержкой аграрного сектора в Украине, но, к сожалению, таковым не станет, потому что им создается тенденциозный подход - кому будет выделяться государственная помощь на аграрное развитие, а кому - нет", - подчеркнула в своем выступлении перед голосованием она.

По словам нардепа, таким образом создается новая "кормушка" - выплатное агентство, которое без каких-либо правил будет на коррупционной основе раздавать поддержку не тем, кому это нужно, а будет поддерживать своих. По убеждению Тимошенко, это глубоко коррупционный закон, который вычеркнул из перечня предприятий, которые могут получить помощь, фермерство.

"Мы настаивали, подавали правки, чтобы фермерство было в приоритете. Хотели поддержать семейное фермерство. Все умные страны мира развивают не аграрные монополии, а фермерские семейные хозяйства. В этом законе такой поддержки нет", - констатировала лидер "Батькивщины".

Что этому предшествовало

Как сообщалось, Верховная Рада 278 голосами приняла закон, которым дополнительные преференции и финансовая поддержка предоставляются аграрным олигархам, а не малым и средним аграрным предприятиям.

Напомним, "Батькивщина" пыталась убрать из законопроекта наиболее угрожающие нормы и подала к нему 485 поправок, которые в итоге были отвергнуты монобольшинством.

В случае подписания этого закона президентом, Юлия Тимошенко собирается оспаривать его в Конституционном суде.

