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"Батькивщина" не допустит капитуляции в переговорах по Крыму и Донбассу, - Тимошенко

Новости » Выборы 2019    10.06.2019 - 11:53
"Батькивщина" не допустит капитуляции в переговорах по Крыму и Донбассу, - Тимошенко
Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко планирует отстаивать национальные интересы

Команда "Батькивщины" в будущем парламенте не допустит капитуляции в переговорах по возвращению Крыма и Донбасса и будет отстаивать национальные интересы. Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко во время XIV съезда ВО "Батькивщина", передает корреспондент РБК-Украина.

"Важно сделать так, чтобы наша команда в парламенте не допустила в мирных переговорах по возвращению Крыма и Донбасса любой капитуляции или преуменьшения украинских национальных интересов. Чтобы никогда и никто не смог торговать нашим Крымом", – сказала она.

Тимошенко также заверила, что "Батькивщина" сделает невозможное для того, чтобы в ближайшее время обменять заложников военнопленных, политзаключенных – "всех на всех" – и дать веру, что это возможно".

"Я точно знаю, что у нас будет мир, у нас будет успешность и у нас будут счастливые люди! И я хочу попросить вас, чтобы мы работали не за парламентские выборы, а за настоящие, реальные результаты, которые должен получить каждый человек", – подытожила лидер "Батькивщины".

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Новости Украины Порошенко Зеленский БатькивщинаТимошенковыборы 2019
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