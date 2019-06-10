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"Батьківщина" не допустить капітуляції у переговорах щодо Криму та Донбасу, - Тимошенко

Новини » Вибори 2019    10.06.2019 - 11:53
"Батьківщина" не допустить капітуляції у переговорах щодо Криму та Донбасу, - Тимошенко
З'їзд "Батьківщини" (фото: РБК-Україна)

Тимошенко планує відстоюватиме національні інтереси

Команда "Батьківщини" у майбутньому парламенті не допустить капітуляції у переговорах щодо повернення Криму та Донбасу та відстоюватиме національні інтереси. Про це заявила лідер партії Юлія Тимошенко під час XIV з’їзду ВО "Батьківщина", передає кореспондент РБК-Україна.

"Важливо зробити так, щоб наша команда в парламенті не допустила в мирних переговорах за повернення Криму і Донбасу будь-якої капітуляції або применшення українських національних інтересів. Щоб ніколи і ніхто не зміг підторговувати нашим Кримом", – сказала вона.

Тимошенко також запевнила: "Батьківщина" зробить неможливе для того, щоб найближчим часом обміняти заручників військовополонених, політв’язнів – "всіх на всіх" – і дати Україні віру, що це можливо".

"Я точно знаю, що у нас буде мир, у нас буде успішність і у нас будуть щасливі люди!  І я хочу попросити вас, щоб ми працювали не за парламентські вибори, а за справжні, реальні результати, які мусить отримати кожна людина", – підсумувала лідер "Батьківщини".

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Новини України Порошенко Зеленський БатьківщинаТимошенковыборы 2019
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