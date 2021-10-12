"Батькивщина" будет настаивать на принятии изменений в бюджет, которые увеличат "газовые" компенсации, - Тимошенко

Власть должна немедленно принять решение о направлении на нужды людей и бюджетных учреждений газа украинской добычи, себестоимость которого составляет 1 грн за куб м.

"В меморандуме записали, газ для детских садов и больниц будет стоить 13 грн за кубометр. Это в 13 раз дороже себестоимости добычи нашего газа. Но и по 13 грн его не существует - по 47 гривен предлагают его бюджетным учреждениям! В 47 раз дороже себестоимости! "Нафтогаз" получает сверхприбыли, а людей и местные бюджеты вгоняют в долги. Эти безобразие и коррупция должны быть немедленно прекращены", - отметила лидер "Батькивщины".

По словам Юлии Тимошенко, для устранения несправедливости и защиты людей, ее команда разработала законопроект №4680. Он предусматривает, что газ отечественной добычи направляется на нужды населения и бюджетных учреждений с 30% рентабельностью. Как и было до 2014 года.

"Местные бюджеты сейчас не могут платить за газ столько, сколько требует правительство. У общин просто ни на что не хватит средств. Все пойдет в трубу. Мы предложили план спасения ситуации. Для его воплощения требуются считанные дни и политическая воля. Достаточно одной команды руководителя государства для того, чтобы изменить историю. И это означает, что мы сохраним в бюджете очень много денег, а нашим гражданам дадим надежду на тепло в домах", - отметила глава "Батькивщины".

Юлия Тимошенко отметила, что поставит перед руководителями правительства вопрос, почему вопреки договоренностям, бюджетным учреждениям присылают платежки с ценой, которая в три раза больше согласованной.

Также команда "Батькивщины" будет настаивать на срочном принятии изменений в бюджет, которые увеличат "газовые" компенсации для общин, их больше всего нуждаются.

"Если столько платить за газ, то больше уже денег ни на что не хватит. С такой ситуацией и с пустыми газовыми хранилищами в зиму входить нельзя", - подытожила Юлия Тимошенко.