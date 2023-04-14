Батьки відкладають від'їзд. У прифронтовій Красногорівці залишаються десятки дітей, - МВС

У місті Красногорівка та навколишніх селах Донецької області залишається напружена ситуація. Кількість ворожих обстрілів збільшується щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ.

"Попри це, не всі батьки готові евакуюватися разом із дітьми та відкладають виїзд. Наразі там залишаються ще 42 дитини”, - зазначили у відомстві.

Водночас вказується, що правоохоронці продовжуватимуть роботу з евакуації дітей з прифронтових населених пунктів і надалі, поки не вивезуть всіх неповнолітніх.

"Громадяни можуть звертатися з питань щодо евакуації з Мар’їнської громади до групи поліції "Білий Янгол", - додали у МВС.