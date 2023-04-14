RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Родители откладывают отъезд. В прифронтовой Красногоровке остаются десятки детей, - МВД

Фото: В прифронтовой Красногоровке остаются десятки детей (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Красногоровке и окрестных селах Донецкой области остается напряженная ситуация. Количество вражеских обстрелов увеличивается каждый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел.

"Несмотря на это, не все родители готовы эвакуироваться вместе с детьми и откладывают выезд. Сейчас там остаются еще 42 ребенка", - отметили в ведомстве.

В то же время указывается, что правоохранители будут продолжать работу по эвакуации детей из прифронтовых населенных пунктов и дальше, пока не вывезут всех несовершеннолетних.

"Граждане могут обращаться по вопросам эвакуации из Марьинской громадиы в группу полиции "Белый Ангел", - добавили в МВД.

Напомним, из Купянской громады Харьковской области эвакуировали 18 детей. Еще 560 несовершеннолетних пока остаются в регионе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуациядітиКрасногоровка