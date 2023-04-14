ua ru
Пт, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Батьки відкладають від'їзд. У прифронтовій Красногорівці залишаються десятки дітей, - МВС

Новость на русском →
П'ятниця 14 квітня 2023 07:22
Батьки відкладають від'їзд. У прифронтовій Красногорівці залишаються десятки дітей, - МВС Фото: У прифронтовій Красногорівці залишаються десятки дітей (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У місті Красногорівка та навколишніх селах Донецької області залишається напружена ситуація. Кількість ворожих обстрілів збільшується щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ.

"Попри це, не всі батьки готові евакуюватися разом із дітьми та відкладають виїзд. Наразі там залишаються ще 42 дитини”, - зазначили у відомстві.

Водночас вказується, що правоохоронці продовжуватимуть роботу з евакуації дітей з прифронтових населених пунктів і надалі, поки не вивезуть всіх неповнолітніх.

"Громадяни можуть звертатися з питань щодо евакуації з Мар’їнської громади до групи поліції "Білий Янгол", - додали у МВС.

Нагадаємо, з Куп'янської громади Харківської області евакуювали 18 дітей. Ще 560 неповнолітніх поки залишаються в регіоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуація діти Красногоровка
NEWS
Данілов: українські військові мають не один варіант розвитку подій на фронті
Данілов: українські військові мають не один варіант розвитку подій на фронті
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні