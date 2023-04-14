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Родители откладывают отъезд. В прифронтовой Красногоровке остаются десятки детей, - МВД

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Пятница 14 апреля 2023 07:22
Родители откладывают отъезд. В прифронтовой Красногоровке остаются десятки детей, - МВД Фото: В прифронтовой Красногоровке остаются десятки детей (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Красногоровке и окрестных селах Донецкой области остается напряженная ситуация. Количество вражеских обстрелов увеличивается каждый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел.

"Несмотря на это, не все родители готовы эвакуироваться вместе с детьми и откладывают выезд. Сейчас там остаются еще 42 ребенка", - отметили в ведомстве.

В то же время указывается, что правоохранители будут продолжать работу по эвакуации детей из прифронтовых населенных пунктов и дальше, пока не вывезут всех несовершеннолетних.

"Граждане могут обращаться по вопросам эвакуации из Марьинской громадиы в группу полиции "Белый Ангел", - добавили в МВД.

Напомним, из Купянской громады Харьковской области эвакуировали 18 детей. Еще 560 несовершеннолетних пока остаются в регионе.

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эвакуация діти Красногоровка
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