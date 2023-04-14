Родители откладывают отъезд. В прифронтовой Красногоровке остаются десятки детей, - МВД

В Красногоровке и окрестных селах Донецкой области остается напряженная ситуация. Количество вражеских обстрелов увеличивается каждый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел.

"Несмотря на это, не все родители готовы эвакуироваться вместе с детьми и откладывают выезд. Сейчас там остаются еще 42 ребенка", - отметили в ведомстве.

В то же время указывается, что правоохранители будут продолжать работу по эвакуации детей из прифронтовых населенных пунктов и дальше, пока не вывезут всех несовершеннолетних.

"Граждане могут обращаться по вопросам эвакуации из Марьинской громадиы в группу полиции "Белый Ангел", - добавили в МВД.