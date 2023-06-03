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Батьки можуть оформити свідоцтво про народження дитини онлайн: як це зробити

Фото: оформити свідоцтво про народження дитини можна в "Дії" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Свідоцтво про народження дитини можна оформити онлайн. Це можна зробити на порталі "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Зареєструвати народження малюка, а також замовити інші державних послуг, потрібні для дітей, можна лише на порталі, а не в застосунку "Дія".

Що для цього потрібно

Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі за допомогою електронного підпису (як його отримати - читайте за посиланням).

Далі потрібно заповнити онлайн-форму та обрати послуги, яку ви хочете замовити. Підпишіть заяву електронним підписом. Другому з батьків потрібно підписати заяву своїм електронним підписом якщо:

  • батько та матір дитини не перебувають в офіційному шлюб або мають різні прізвища;
  • батько та матір дитини зареєстровані за різними адресами.

Посилання на заяву на порталі "Дія" надійде другому з батьків на електронну пошту.

Заяву про державну реєстрацію дитини буде автоматично надіслано до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за адресою пологового будинку. Щойно свідоцтво буде готове - на електронну пошту надійде лист. Документ можна буде забрати у відділі ДРАЦС або отримати поштою.

Після отримання оригінала документа батьки можуть додати свідоцтво про народження дитини у застосунок "Дія".

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як отримати витяг про місце проживання дитини через "Дію".

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Диядитина