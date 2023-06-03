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Родители могут оформить свидетельство о рождении ребенка онлайн: как это сделать

Фото: оформить свидетельство о рождении ребенка можно в "Дії" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Свидетельство о рождении ребенка можно оформить онлайн. Это можно сделать на портале "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Зарегистрировать рождение малыша, а также заказать другие государственные услуги, необходимые для детей, можно только на портале, а не в приложении "Дія".

Что для этого нужно

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале с помощью электронной подписи (как ее получить - читайте по ссылке).

Затем нужно заполнить онлайн-форму и выбрать услуги, которую вы хотите заказать. Подпишите заявление электронной подписью. Второму родителю нужно подписать заявление своей электронной подписью если:

  • отец и мать ребенка не состоят в официальном браке или имеют разные фамилии;
  • отец и мать ребенка зарегистрированы по разным адресам.

Ссылка на заявление на портале "Дія" придет второму родителю на электронную почту.

Заявление о государственной регистрации ребенка будет автоматически отправлено в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) по адресу роддома. Как только свидетельство будет готово - на электронную почту поступит письмо. Документ можно будет забрать в отделе ГРАГС или получить по почте.

После получения оригинала документа родители могут добавить свидетельство о рождении ребенка в приложение "Дія".

Напомним, ранее мы объясняли, как получить выписку о месте жительства ребенка через "Дію".

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