Батьки дітей з інвалідністю тепер можуть отримати відстрочку в "Резерв+": як подати запит

У застосунку "Резерв+" з’явилася нова можливість. Відтепер батьки дітей з інвалідністю можуть отримати відстрочку від мобілізації онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Послугу можуть отримати:
Якщо обидва батьки військовозобов’язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку в "Резерв+".
Головна умова: інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.
Насамперед оновіть застосунок до останньої версії. Після чого:
Система може відмовити в оформленні відстрочки - найчастіше через те, що в державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність.
Оновити дані можна онлайн - в Електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована в системі, спочатку її треба буде зареєструвати.
Також дані можна оновити в установах. Повідомлення з відмовою в застосунку підкаже, куди звернутися:
Якщо вам запропоновано звернутися до ОСЗН/ЦНАП, майте на увазі, що найшвидше це зробити в ОСЗН - їхні фахівці мають технічну можливість одразу внести зміни до реєстру. У ЦНАП процедура може тривати трохи довше, оскільки документи передаються до ОСЗН для обробки.
Якщо система повідомляє, що реєстри тимчасово недоступні, повторіть запит пізніше.
Зверніть увагу: записи про інвалідність у реєстрах мають бути чинними. Якщо строк дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна.
У такому разі оновлювати дані не потрібно - подати запит можна буде після отримання нового документа.
При зверненні до ЦНАП або ОСЗН треба мати з собою такі документи:
Якщо ви користуєтесь Електронним кабінетом, достатньо скан-копій цих документів, без оригіналів.
У такому випадку фахівець ЦНАП або ОСЗН має перевірити дані разом з вами. Причина може бути у помилці введення.
"Перевірте серію та номер свідоцтва про народження, номер медичного висновку або довідки МСЕК, дати огляду та строк дії документа", - пояснили в міністерстві.
Оформлення відстрочки в застосунку відбувається автоматично - завдяки обміну даними між державними реєстрами.
Процес зазвичай триває лише кілька годин і не потребує збору довідок. "Резерв+" дозволяє отримати рішення прозоро, швидко та без зайвої бюрократії.
Нагадаємо, ще в березні в Міністерстві оборони України запевняли, що в "Резерв+" планують додати 35 типів відстрочок.