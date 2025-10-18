Батьки дітей з інвалідністю тепер можуть отримати відстрочку в "Резерв+": як подати запит

Хто може скористатись новими онлайн-відстрочками

Послугу можуть отримати:

рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю (I або II групи).

Якщо обидва батьки військовозобов’язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку в "Резерв+".

Головна умова: інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

Як подати запит через Резерв+

Насамперед оновіть застосунок до останньої версії. Після чого:

авторизуйтесь у застосунку;

на головному екрані натисніть три крапки → виберіть "Подати запит на відстрочку" → виберіть потрібний тип відстрочки;

надішліть запит і дочекайтеся сповіщення з результатом.

Якщо не вдалось отримати відстрочку

Система може відмовити в оформленні відстрочки - найчастіше через те, що в державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність.

Оновити дані можна онлайн - в Електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована в системі, спочатку її треба буде зареєструвати.

Також дані можна оновити в установах. Повідомлення з відмовою в застосунку підкаже, куди звернутися:

до найближчого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП),

органу соціального захисту населення (ОСЗН) за місцем проживання,

Пенсійного Фонду України (ПФУ).

Якщо вам запропоновано звернутися до ОСЗН/ЦНАП, майте на увазі, що найшвидше це зробити в ОСЗН - їхні фахівці мають технічну можливість одразу внести зміни до реєстру. У ЦНАП процедура може тривати трохи довше, оскільки документи передаються до ОСЗН для обробки.

Якщо система повідомляє, що реєстри тимчасово недоступні, повторіть запит пізніше.

Зверніть увагу: записи про інвалідність у реєстрах мають бути чинними. Якщо строк дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна.

У такому разі оновлювати дані не потрібно - подати запит можна буде після отримання нового документа.

Які документи потрібні для оновлення

При зверненні до ЦНАП або ОСЗН треба мати з собою такі документи:

свідоцтво про народження або ID-картка дитини;

РНОКПП дитини (якщо є);

пенсійне посвідчення (якщо є);

якщо дитина неповнолітня - медичний висновок про інвалідність (форма № 080/о);

якщо дитина повнолітня - довідка до акта огляду МСЕК (форма № 157-1/о);

РНОКПП одного з батьків;

витяг про зареєстроване місце проживання.

Якщо ви користуєтесь Електронним кабінетом, достатньо скан-копій цих документів, без оригіналів.

Якщо система все одно не знаходить дитину

У такому випадку фахівець ЦНАП або ОСЗН має перевірити дані разом з вами. Причина може бути у помилці введення.

"Перевірте серію та номер свідоцтва про народження, номер медичного висновку або довідки МСЕК, дати огляду та строк дії документа", - пояснили в міністерстві.