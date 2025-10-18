Родители детей с инвалидностью теперь могут получить отсрочку в "Резерв+": как подать запрос

В приложении "Резерв+" появилась новая возможность. Теперь родители детей с инвалидностью могут получить отсрочку от мобилизации онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Услугу могут получить:
Если оба родителя военнообязанные, каждый из них может отдельно подать запрос на отсрочку в "Резерв+".
Главное условие: информация об установленной инвалидности должна быть действующая и внесена в информационные системы Министерства социальной политики, семьи и единства.
Прежде всего обновите приложение до последней версии. После чего:
Система может отказать в оформлении отсрочки - чаще всего из-за того, что в государственных реестрах отсутствуют или неполные данные о ребенке или его инвалидности.
Обновить данные можно онлайн - в Электронном кабинете лица с инвалидностью. Если ребенок еще не зарегистрирован в системе, сначала его надо будет зарегистрировать.
Также данные можно обновить в учреждениях. Сообщение с отказом в приложении подскажет, куда обратиться:
Если вам предложено обратиться в ОСЗН/ЦПАУ, имейте в виду, что быстрее всего это сделать в ОСЗН - их специалисты имеют техническую возможность сразу внести изменения в реестр. В ЦПАУ процедура может длиться немного дольше, поскольку документы передаются в ОСЗН для обработки.
Если система сообщает, что реестры временно недоступны, повторите запрос позже.
Обратите внимание: записи об инвалидности в реестрах должны быть действующими. Если срок действия документа об инвалидности закончился и ребенок не прошел переосвидетельствование, услуга будет недоступна.
В таком случае обновлять данные не нужно - подать запрос можно будет после получения нового документа.
При обращении в ЦНАП или ОСЗН надо иметь с собой такие документы:
Если вы пользуетесь Электронным кабинетом, достаточно скан-копий этих документов, без оригиналов.
В таком случае специалист ЦНАП или ОСЗН должен проверить данные вместе с вами. Причина может быть в ошибке ввода.
"Проверьте серию и номер свидетельства о рождении, номер медицинского заключения или справки МСЭК, даты осмотра и срок действия документа", - пояснили в министерстве.
Оформление отсрочки в приложении происходит автоматически - благодаря обмену данными между государственными реестрами.
Процесс обычно занимает всего несколько часов и не требует сбора справок. "Резерв+" позволяет получить решение прозрачно, быстро и без лишней бюрократии.
Напомним, еще в марте в Министерстве обороны Украины уверяли, что в "Резерв+" планируют добавить 35 типов отсрочек.