Общество Образование Деньги Изменения

Родители детей с инвалидностью теперь могут получить отсрочку в "Резерв+": как подать запрос

Фото: "Резерв+" упростил процедуру отсрочки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В приложении "Резерв+" появилась новая возможность. Теперь родители детей с инвалидностью могут получить отсрочку от мобилизации онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Кто может воспользоваться новыми онлайн-отсрочками

Услугу могут получить:

  • родные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью (I или II группы).

Если оба родителя военнообязанные, каждый из них может отдельно подать запрос на отсрочку в "Резерв+".

Главное условие: информация об установленной инвалидности должна быть действующая и внесена в информационные системы Министерства социальной политики, семьи и единства.

Как подать запрос через Резерв+

Прежде всего обновите приложение до последней версии. После чего:

  • авторизуйтесь в приложении;
  • на главном экране нажмите три точки → выберите "Подать запрос на отсрочку" → выберите нужный тип отсрочки;
  • отправьте запрос и дождитесь уведомления с результатом.

Если не удалось получить отсрочку

Система может отказать в оформлении отсрочки - чаще всего из-за того, что в государственных реестрах отсутствуют или неполные данные о ребенке или его инвалидности.

Обновить данные можно онлайн - в Электронном кабинете лица с инвалидностью. Если ребенок еще не зарегистрирован в системе, сначала его надо будет зарегистрировать.

Также данные можно обновить в учреждениях. Сообщение с отказом в приложении подскажет, куда обратиться:

  • в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦПАУ),
  • орган социальной защиты населения (ОСЗН) по месту жительства,
  • Пенсионный Фонд Украины (ПФУ).

Если вам предложено обратиться в ОСЗН/ЦПАУ, имейте в виду, что быстрее всего это сделать в ОСЗН - их специалисты имеют техническую возможность сразу внести изменения в реестр. В ЦПАУ процедура может длиться немного дольше, поскольку документы передаются в ОСЗН для обработки.

Если система сообщает, что реестры временно недоступны, повторите запрос позже.

Обратите внимание: записи об инвалидности в реестрах должны быть действующими. Если срок действия документа об инвалидности закончился и ребенок не прошел переосвидетельствование, услуга будет недоступна.

В таком случае обновлять данные не нужно - подать запрос можно будет после получения нового документа.

Какие документы нужны для обновления

При обращении в ЦНАП или ОСЗН надо иметь с собой такие документы:

  • свидетельство о рождении или ID-карта ребенка;
  • РНОКПП ребенка (если есть);
  • пенсионное удостоверение (если есть);
  • если ребенок несовершеннолетний - медицинское заключение об инвалидности (форма № 080/о);
  • если ребенок совершеннолетний - справка к акту осмотра МСЭК (форма № 157-1/о);
  • РНОКПП одного из родителей;
  • выписка о зарегистрированном месте жительства.

Если вы пользуетесь Электронным кабинетом, достаточно скан-копий этих документов, без оригиналов.

Если система все равно не находит ребенка

В таком случае специалист ЦНАП или ОСЗН должен проверить данные вместе с вами. Причина может быть в ошибке ввода.

"Проверьте серию и номер свидетельства о рождении, номер медицинского заключения или справки МСЭК, даты осмотра и срок действия документа", - пояснили в министерстве.

Отсрочка в "Резерв+"

Оформление отсрочки в приложении происходит автоматически - благодаря обмену данными между государственными реестрами.

Процесс обычно занимает всего несколько часов и не требует сбора справок. "Резерв+" позволяет получить решение прозрачно, быстро и без лишней бюрократии.

Сейчас отсрочку в "Резерв+" также могут получить

  • люди с инвалидностью;
  • студенты, аспиранты;
  • родители трех и более детей, рожденных в одном браке;
  • супруги защитников и защитниц с ребенком;
  • мужья или жены людей с инвалидностью;
  • люди с временной непригодностью;
  • работники учреждений высшего и профобразования.

Напомним, еще в марте в Министерстве обороны Украины уверяли, что в "Резерв+" планируют добавить 35 типов отсрочек.

Отсрочка