Батарея Patriot, боєприпаси до HIMARS та NASAMS: що увійшло у новий пакет допомоги від США

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакету військової допомоги для України. Туди увійшло ППО Patriot та боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
Як розповіли у адміністрації Байдена, орієнтовна вартість пакету допомоги становить 225 мільйонів доларів. Цей пакет надасть Україні додаткові можливості для задоволення її потреб, зокрема: системи протиповітряної оборони та перехоплювачі, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкові озброєння.
Що увійшло в допомогу:
Вчора, 10 липня на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні Байден оголосив про передачу Україні додаткової системи Patriot та анонсував інше озброєння.
Зокрема, пізніше стало відомо, що крім Patriot і SAMP-T партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони.
Попередній пакет допомоги від США було оголошено 3 липня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.