Батарея Patriot, боєприпаси до HIMARS та NASAMS: що увійшло у новий пакет допомоги від США

Як розповіли у адміністрації Байдена, орієнтовна вартість пакету допомоги становить 225 мільйонів доларів. Цей пакет надасть Україні додаткові можливості для задоволення її потреб, зокрема: системи протиповітряної оборони та перехоплювачі, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкові озброєння.

Що увійшло в допомогу:

одна батарея Patriot;

боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

зенітні ракети Stinger;

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

обладнання і ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби, і ракети з проводовим наведенням;

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

боєприпаси для стрілецької зброї;

боєприпаси для підриву; та

запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Допомога Україні від США

Вчора, 10 липня на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні Байден оголосив про передачу Україні додаткової системи Patriot та анонсував інше озброєння.

Зокрема, пізніше стало відомо, що крім Patriot і SAMP-T партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони.

Попередній пакет допомоги від США було оголошено 3 липня.

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