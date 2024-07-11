Батарея Patriot, боеприпасы к HIMARS и NASAMS: что вошло в новый пакет помощи от США

Соединенные Штаты Америки объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Туда вошло ПВО Patriot и боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
Как рассказали в администрации Байдена, ориентировочная стоимость пакета пособия составляет 225 миллионов долларов. Этот пакет предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее потребностей: системы противовоздушной обороны и перехватчики, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковые вооружения.
Что вошло в помощь:
Вчера, 10 июля, на открытии саммита НАТО в Вашингтоне Байден объявил о передаче Украине дополнительной системы Patriot и анонсировал другое вооружение.
В частности, позже стало известно, что кроме Patriot и SAMP-T партнеры намерены предоставить Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны.
Предыдущий пакет помощи от США был объявлен 3 июля.
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