Батальйонно-тактична група ХНУПС отримала позашляховик від "Української команди"
Волонтерський штаб "Українська команда" разом з десятикратним чемпіоном Паралімпійських ігор Максимом Крипаком передали позашляховик бійцям батальйонно-тактичної групи ХНУПС, які боронять країну на Вовчанському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Максима Крипака.
"Маємо об’єднуватись, щоб вистояти. Пікап Nissan Navara ми передали нашим землякам-військовим спільними зусиллями разом з хлопцями та дівчатами з "Української команди", яка з перших днів війни допомагає і війську, і цивільним. Техніка працюватиме у батальйонній тактичній групі Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. Разом зможемо більше! Добре спрацювали разом з "Українською командою". Впевнений, це буде не єдиний наш спільний проєкт", - написав Максим Крипак.
Він розповів, що батальйонно-тактична група ХНУПС зараз захищає Україну на Вовчанському напрямку.
"Це, без перебільшення, вже легендарний підрозділ, який боронить Харківщину з першого дня повномасштабної війни – з 24 лютого 2022 року. Протягом останніх 9 місяців БТГр ХНУПС тримає оборону на Вовчанському напрямку. За цей час підрозділ не здав жодного метра української землі. Пишаємося нашими захисниками та захисницями!", - наголосив чемпіон-паралімпієць.
Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала 153 ОМБр позашляховик, а 72 бригаді ім. Чорних запорожців – велику партію дронів.
Також повідомлялося, що за три роки своєї роботи волонтерський штаб "Українська команда" передав військовим понад 80 автомобілів, 3100 дронів та багато іншого обладнання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.