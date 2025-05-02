Батальйонно-тактична група ХНУПС отримала позашляховик від "Української команди"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Максима Крипака.

"Маємо об’єднуватись, щоб вистояти. Пікап Nissan Navara ми передали нашим землякам-військовим спільними зусиллями разом з хлопцями та дівчатами з "Української команди", яка з перших днів війни допомагає і війську, і цивільним. Техніка працюватиме у батальйонній тактичній групі Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. Разом зможемо більше! Добре спрацювали разом з "Українською командою". Впевнений, це буде не єдиний наш спільний проєкт", - написав Максим Крипак.

Він розповів, що батальйонно-тактична група ХНУПС зараз захищає Україну на Вовчанському напрямку.

"Це, без перебільшення, вже легендарний підрозділ, який боронить Харківщину з першого дня повномасштабної війни – з 24 лютого 2022 року. Протягом останніх 9 місяців БТГр ХНУПС тримає оборону на Вовчанському напрямку. За цей час підрозділ не здав жодного метра української землі. Пишаємося нашими захисниками та захисницями!", - наголосив чемпіон-паралімпієць.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала 153 ОМБр позашляховик, а 72 бригаді ім. Чорних запорожців – велику партію дронів.

Також повідомлялося, що за три роки своєї роботи волонтерський штаб "Українська команда" передав військовим понад 80 автомобілів, 3100 дронів та багато іншого обладнання.