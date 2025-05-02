Батальонно-тактическая группа ХНУВС получила внедорожник от "Украинской команды"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Максима Крипака.

"Мы должны объединяться, чтобы выстоять. Пикап Nissan Navara мы передали нашим землякам-военным совместными усилиями вместе с ребятами из "Украинской команды", которая с первых дней войны помогает и армии, и гражданским. Техника будет работать в батальонной тактической группе Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба. Вместе сможем больше! Хорошо сработали вместе с "Украинской командой". Уверен, это будет не единственный наш совместный проект", - написал Максим Крипак.

Он рассказал, что батальонно-тактическая группа ХНУВС сейчас защищает Украину на Волчанском направлении.

"Это, без преувеличения, уже легендарное подразделение, которое защищает Харьковщину с первого дня полномасштабной войны - с 24 февраля 2022 года. В течение последних 9 месяцев БТГр ХНУВС держит оборону на Волчанском направлении. За это время подразделение не сдало ни одного метра украинской земли. Гордимся нашими защитниками и защитницами!", - отметил чемпион-паралимпиец.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала 153 ОМБр внедорожник, а 72 бригаде им. Черных запорожцев - большую партию дронов.

Также сообщалось, что за три года своей работы волонтерский штаб "Украинская команда" передал военным более 80 автомобилей, 3100 дронов и много другого оборудования.