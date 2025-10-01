UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Батальйон SIGNUM зірвав нічний штурм ворога на Сіверському напрямку (відео)

Ілюстративне фото: батальйон SIGNUM зірвав нічний штурм ворога на Сіверському напрямку (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська військові намагались штурмувати Сіверський напрямок. Однак їх спроба була невдалою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Дніпро"

Як розповіли військові, ворог спробував нічний штурм, однак окупанти не врахували, що у точці де мав відбутись прорив - чергує батальйон SIGNUM.

"По рації звучить запит на підтримку. За лічені хвилини наші пілоти піднімають дрони в небо. Першими на шляху ворога - їхні МТЛБ. Схоже, вони заблукали й з’їхали не туди. Але ми добре знали, куди влучити", - підписано відео.

Завдяки точним ударам було зупинено ворожу техніку. Військові разом із суміжниками відбили штурм і не дали окупантам жодного шансу.

За даними Генштабу, вчора противник завдав 2 ракетних та 54 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 112 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3 931 обстріл, зокрема 112 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 246 дронів-камікадзе.

Протягом останньої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 155 бойових зіткнень.

Війна в Україні