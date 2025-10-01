Батальйон SIGNUM зірвав нічний штурм ворога на Сіверському напрямку (відео)

Як розповіли військові, ворог спробував нічний штурм, однак окупанти не врахували, що у точці де мав відбутись прорив - чергує батальйон SIGNUM.

"По рації звучить запит на підтримку. За лічені хвилини наші пілоти піднімають дрони в небо. Першими на шляху ворога - їхні МТЛБ. Схоже, вони заблукали й з’їхали не туди. Але ми добре знали, куди влучити", - підписано відео.

Завдяки точним ударам було зупинено ворожу техніку. Військові разом із суміжниками відбили штурм і не дали окупантам жодного шансу.