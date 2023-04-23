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"Батальйон розпався, безлад повний": окупанти хочуть піти в СОЧа (перехоплення)

Ілюстративне фото: окупанти хочуть піти у СОЧа (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові скаржаться на заворушення у підрозділах і готові самовільно залишити частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони.

Окупант, який перебуває в Донецьку, розповів про наміри залишити частину: "Я думаю, короче, что бежать, в соча (самовільне залишення частини - ред.) или куда-нибудь, я уже сам устал".

Він скаржиться на безлад у частині: "У нас тут что-то вообще, короче, безлад полнейший".

"У нас просто батальон распался, у нас нет батальона, просто копейка его забрала... Может, у вас там умеют работать, но у нас вообще чмошники", - сказав він.

Також росіянин розповів, що загарбники не вміють працювати із дронами.

"Шла группа, а я эту группу проспал. Я должен был с ними идти. Дай Бог меня короче как-то отвел. Пять человек 300-та сразу", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно росіянин нафантазував про нібито захоплення танка Leopard, а також участь дітей у боях.

Крім того, військове командування РФ відмовляється визнавати мертвими своїх солдатів, ліквідованих на війні. Тому родичам не надають обіцяних виплат.

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