Батальйон К-2 стане полком під керівництвом Героя Кирила Вереса: оголошено набір бійців

Батальйон К-2, який є частиною 54 ОМБр, оголосив про перетворення у 20 окремий полк безпілотних систем під командуванням Сухопутних військ. Командиром полку призначено Героя України підполковника Кирила Вереса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву батальйону.

"Після того, як батальйон К-2 тривалий час застосовував модель використання БПЛА різного типу для відбиття штурмових дій противника та підтримки наступальних дій Сил оборони, підрозділ здобув її визнання та ефективність. Нам надали можливість масштабуватись із піхотного батальйону в окремий полк безпілотних систем", - розповіли в батальйоні.

Полк буде допомагати у визначеній смузі відповідальності та повністю сприяти збереженню життя особового складу і максимальному знищенню окупантів перед окопами та далеко в тилу.

Кого шукає полк у свої лави:

Оператор БПЛА типу Mavic/Autel.

Оператор FPV-дронів.

Оператор ударного БПЛА мультироторного типу.

Оператор БПЛА літакового типу.

Майстер БПЛА.

Сапер.

Водій.

Аналітик.

Діловод.

Бухгалтер.

Начальник медичної служби.

Бойовий медик.

Санітарний інструктор.

Розвідник.

Оператор РЕБ.

Радіотелефоніст.

Кухар.

Оператор радіоперехоплення та пеленгування.

Спеціаліст групи криптографічного захисту інформації.

Офіцер служби захисту інформації в а/с.

Механік-слюсар.

Електрозварник.

Долучитися до лав полку можна за посиланням - k-2.army.

"Ми чекаємо на справжніх професіоналів своєї справи та ентузіастів, які горять бажанням знищувати ворога завдяки своєму інтелекту та винахідливості", - наголошують в батальйоні К-2.