Батальон К-2 станет полком под руководством Героя Кирилла Вереса: объявлен набор бойцов

Батальон К-2, являющийся частью 54 ОМБр, объявил о превращении в 20 отдельный полк беспилотных систем под командованием Сухопутных войск. Командиром полка назначен Герой Украины подполковник Кирилл Верес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление батальона.

"После того, как батальон К-2 долгое время применял модель использования БПЛА разного типа для отражения штурмовых действий противника и поддержки наступательных действий Сил обороны, подразделение получило ее признание и эффективность. Нам предоставили возможность масштабироваться из пехотного батальона в отдельный полк беспилотных систем", - рассказали в батальоне.

Полк будет помогать в определенной полосе ответственности и полностью способствовать сохранению жизни личного состава и максимальному уничтожению оккупантов перед окопами и далеко в тылу.

Кого ищет полк в свои ряды:

Оператор БПЛА типа Mavic/Autel.

Оператор FPV-дронов.

Оператор ударного БПЛА мультироторного типа.

Оператор БПЛА самолетного типа.

Мастер БПЛА.

Сапер.

Водитель.

аналитик.

Делопроизводитель.

Бухгалтер.

Начальник медицинской службы

Боевой медик.

Санитарный инструктор.

Разведчик.

Оператор РЭБ.

Радиотелефонист.

Повар.

Оператор радиоперехвата и пеленгирования.

Специалист группы криптографической защиты информации.

Офицер службы защиты информации в а/с.

Механик-слесарь.

Электросварщик.

Присоединиться к рядам полка можно по ссылке - k-2.army.

"Мы ждем настоящих профессионалов своего дела и энтузиастов, которые горят желанием уничтожать врага благодаря своему интеллекту и изобретательности", - отмечают в батальоне К-2.