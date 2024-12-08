Батальон К-2 станет полком под руководством Героя Кирилла Вереса: объявлен набор бойцов
Батальон К-2, являющийся частью 54 ОМБр, объявил о превращении в 20 отдельный полк беспилотных систем под командованием Сухопутных войск. Командиром полка назначен Герой Украины подполковник Кирилл Верес.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление батальона.
"После того, как батальон К-2 долгое время применял модель использования БПЛА разного типа для отражения штурмовых действий противника и поддержки наступательных действий Сил обороны, подразделение получило ее признание и эффективность. Нам предоставили возможность масштабироваться из пехотного батальона в отдельный полк беспилотных систем", - рассказали в батальоне.
Полк будет помогать в определенной полосе ответственности и полностью способствовать сохранению жизни личного состава и максимальному уничтожению оккупантов перед окопами и далеко в тылу.
Кого ищет полк в свои ряды:
- Оператор БПЛА типа Mavic/Autel.
- Оператор FPV-дронов.
- Оператор ударного БПЛА мультироторного типа.
- Оператор БПЛА самолетного типа.
- Мастер БПЛА.
- Сапер.
- Водитель.
- аналитик.
- Делопроизводитель.
- Бухгалтер.
- Начальник медицинской службы
- Боевой медик.
- Санитарный инструктор.
- Разведчик.
- Оператор РЭБ.
- Радиотелефонист.
- Повар.
- Оператор радиоперехвата и пеленгирования.
- Специалист группы криптографической защиты информации.
- Офицер службы защиты информации в а/с.
- Механик-слесарь.
- Электросварщик.
Присоединиться к рядам полка можно по ссылке - k-2.army.
"Мы ждем настоящих профессионалов своего дела и энтузиастов, которые горят желанием уничтожать врага благодаря своему интеллекту и изобретательности", - отмечают в батальоне К-2.
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