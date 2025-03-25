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Батальйон безпілотних систем "Кондор" НГУ оголосив важливий збір на позашляховики

Фото: батальйон безпілотних систем "Кондор" НГУ оголосив важливий збір на позашляховики (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Батальйон безпілотних систем "Кондор" Нацгвардії України оголосив збір на два автомобілі Land Rover Defender, які будуть використовуватись для евакуації поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Кондору".

"Привіт! Ми - батальйон безпілотних систем "Кондор" бригади Нацгвардії "Буревій". Зараз нам критично потрібно викупити два автомобілі Land Rover Defender. Ці машини - надійні легенди бездоріжжя. Вони завозитимуть наших пілотів на бойові позиції. І, головне - вивозитимуть поранених", - зазначили у батальйоні.

Повідомляється, що автомобілі вже знайдені, і вони готові до викупу. Тому лише залишилось лише зібрати кошти. Ціна питання - 950 тисяч гривень за обидва автомобілі.

"Вони пройдуть там, де інші не ризикують. А ми з вами - зможемо все. Долучайся. Репость. Підтримуй "Кондор", - додали військові Нацгвардії України.

Долучитись до збору можна за посиланням.

 

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