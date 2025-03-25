Батальон беспилотных систем "Кондор" НГУ объявил важный сбор на внедорожники

"Привет! Мы - батальон беспилотных систем "Кондор" бригады Нацгвардии "Буревій". Сейчас нам критически нужно выкупить два автомобиля Land Rover Defender. Эти машины - надежные легенды бездорожья. Они будут завозить наших пилотов на боевые позиции. И, главное - вывозить раненых", - отметили в батальоне.

Сообщается, что автомобили уже найдены, и они готовы к выкупу. Поэтому только осталось только собрать средства. Цена вопроса - 950 тысяч гривен за оба автомобиля.

"Они пройдут там, где другие не рискуют. А мы с вами - сможем все. Присоединяйся. Репост. Поддерживай "Кондор", - добавили военные Нацгвардии Украины.

Присоединиться к сбору можно по ссылке.