Батальйон безпілотних систем "Кондор" НГУ оголосив важливий збір на позашляховики
Батальйон безпілотних систем "Кондор" Нацгвардії України оголосив збір на два автомобілі Land Rover Defender, які будуть використовуватись для евакуації поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Кондору".
"Привіт! Ми - батальйон безпілотних систем "Кондор" бригади Нацгвардії "Буревій". Зараз нам критично потрібно викупити два автомобілі Land Rover Defender. Ці машини - надійні легенди бездоріжжя. Вони завозитимуть наших пілотів на бойові позиції. І, головне - вивозитимуть поранених", - зазначили у батальйоні.
Повідомляється, що автомобілі вже знайдені, і вони готові до викупу. Тому лише залишилось лише зібрати кошти. Ціна питання - 950 тисяч гривень за обидва автомобілі.
"Вони пройдуть там, де інші не ризикують. А ми з вами - зможемо все. Долучайся. Репость. Підтримуй "Кондор", - додали військові Нацгвардії України.
Долучитись до збору можна за посиланням.
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