Батальон беспилотных систем "Кондор" НГУ объявил важный сбор на внедорожники
Батальон беспилотных систем "Кондор" Нацгвардии Украины объявил сбор на два автомобиля Land Rover Defender, которые будут использоваться для эвакуации раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Кондора".
"Привет! Мы - батальон беспилотных систем "Кондор" бригады Нацгвардии "Буревій". Сейчас нам критически нужно выкупить два автомобиля Land Rover Defender. Эти машины - надежные легенды бездорожья. Они будут завозить наших пилотов на боевые позиции. И, главное - вывозить раненых", - отметили в батальоне.
Сообщается, что автомобили уже найдены, и они готовы к выкупу. Поэтому только осталось только собрать средства. Цена вопроса - 950 тысяч гривен за оба автомобиля.
"Они пройдут там, где другие не рискуют. А мы с вами - сможем все. Присоединяйся. Репост. Поддерживай "Кондор", - добавили военные Нацгвардии Украины.
Присоединиться к сбору можно по ссылке.
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