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Батальон беспилотных систем "Кондор" НГУ объявил важный сбор на внедорожники

Вторник 25 марта 2025 19:12
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Батальон беспилотных систем "Кондор" НГУ объявил важный сбор на внедорожники Фото: батальон беспилотных систем "Кондор" НГУ объявил важный сбор на внедорожники (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Батальон беспилотных систем "Кондор" Нацгвардии Украины объявил сбор на два автомобиля Land Rover Defender, которые будут использоваться для эвакуации раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Кондора".

"Привет! Мы - батальон беспилотных систем "Кондор" бригады Нацгвардии "Буревій". Сейчас нам критически нужно выкупить два автомобиля Land Rover Defender. Эти машины - надежные легенды бездорожья. Они будут завозить наших пилотов на боевые позиции. И, главное - вывозить раненых", - отметили в батальоне.

Сообщается, что автомобили уже найдены, и они готовы к выкупу. Поэтому только осталось только собрать средства. Цена вопроса - 950 тысяч гривен за оба автомобиля.

"Они пройдут там, где другие не рискуют. А мы с вами - сможем все. Присоединяйся. Репост. Поддерживай "Кондор", - добавили военные Нацгвардии Украины.

Присоединиться к сбору можно по ссылке.

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