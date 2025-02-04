Батальйон "Ахіллес" став 429 окремим полком безпілотних систем

За неповні три роки війни "Ахіллес" пройшов шлях від стрілецької роти ТрО до окремого полку безпілотних систем. За цей час підрозділ уразив та безповоротно знищив 19 853 ворожих цілей - щоб розмістити усі розбиті сили та засоби ворога необхідно шість Красних площ. Позитивний досвід потрібно масштабувати, тому було ухвалено рішення збільшити батальйон у полк.

"У зв’язку з успішним виконанням бойових завдань, батальйон "Ахіллес" масштабовано до полку. Команда "Ахіллес" за два роки, протягом яких ми застосовуємо дрони, змогла знищити близько 20 000 законних військових цілей противника. У складі полку цей результат можна здобути протягом 2025 року. Сьогодні ми відкриваємо вакансії для пілотів БпЛА, штурманів, техніків, інженерів-саперів та представників інших професій як бойових, так і тилових", - зазначив командир 429 ОП БпС Юрій Федоренко.

Приєднатися до підрозділу можна як шляхом мобілізації, так і підписавши контракт. Окрім того, можливі переводи з інших військових частин, та приймаються кандидати зі статусом СЗЧ. Ознайомитися з вакансіями та подати анкету у 429 ОП БпС "Ахіллес" можна на сайті.

Зазначимо, протягом січня 2025 року батальйон "Ахіллес" разом із гвардійцями бригади НГУ "Буревій" та десантниками 77-ї окремої аеромобільної бригади відбив кілька механізованих штурмів противника на Куп’янському напрямку.