Батальон "Ахиллес" стал 429 отдельным полком беспилотных систем

За неполные три года войны "Ахиллес" прошел путь от стрелковой роты ТрО до отдельного полка беспилотных систем. За это время подразделение поразило и безвозвратно уничтожило 19 853 вражеских целей - чтобы разместить все разбитые силы и средства врага необходимо шесть Красных площадей. Положительный опыт нужно масштабировать, поэтому было принято решение увеличить батальон в полк.

"В связи с успешным выполнением боевых задач, батальон "Ахиллес" масштабирован до полка. Команда "Ахиллес" за два года, в течение которых мы применяем дроны, смогла уничтожить около 20 000 законных военных целей противника. В составе полка этот результат можно получить в течение 2025 года. Сегодня мы открываем вакансии для пилотов БпЛА, штурманов, техников, инженеров-саперов и представителей других профессий как боевых, так и тыловых", - отметил командир 429 ОП БпС Юрий Федоренко.

Присоединиться к подразделению можно как путем мобилизации, так и подписав контракт. Кроме того, возможны переводы из других воинских частей, и принимаются кандидаты со статусом СЗЧ. Ознакомиться с вакансиями и подать анкету в 429 ОП БпС "Ахиллес" можно на сайте.

Отметим, в течение января 2025 года батальон "Ахиллес" вместе с гвардейцами бригады НГУ "Буревій" и десантниками 77-й отдельной аэромобильной бригады отразил несколько механизированных штурмов противника на Купянском направлении.