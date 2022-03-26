Батальон белорусских добровольцев вошел в состав ВСУ. Бойцы приняли присягу

Батальон белорусских добровольцев имени Кастуся Калиновского вошел в состав Вооруженных сил Украины. Его бойцы уже приняли присягу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал батальона.

"В этот важный для белорусской истории день присягу приняли добровольцы батальона Кастуся Калиновского. Наш батальон входит в состав Вооруженных сил Украины. Обет на белорусском написали наши волонтеры. Мы уверены, что в будущем этот текст станет основой присяги для настоящей белорусской армии", - говорится в сообщении.

Что известно о батальоне

Батальон белорусских добровольцев имени Кастуся Калиновского был создан с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В его состав входят лишь белорусы, а название батальон получил в честь Кастуся Калиновского, который в 19 веке организовывал восстание против Российской империи на территории Беларуси.

Напомним, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины отчиталось о создании в своей структуре специального подразделения интернационального легиона.

Также стало известно, что более 3 тысяч американцев уже подали заявки на вступление в Международный легион Украины. Среди них есть ветераны Вооруженных сил.

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