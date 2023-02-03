Басков, ЗМІ та фонди Пригожина. Канада розширила санкції проти РФ

Уряд Канади запровадив нові санкції проти Росії за військове вторгнення в Україну. До списку санкцій потрапили 38 фізичних та 16 юридичних осіб, які причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Канади.
До списку санкцій зокрема потрапили:
"Канада робить активні кроки у боротьбі з російською дезінформацією в рамках своїх зусиль щодо підтримки України. Не можна допустити, щоб культурні ікони та медійні організації вільно використовували свій статус для пропаганди брехні та невиправданої підтримки війни Путіна", - заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.
Згідно з опублікованим списком санкцій, під обмеження також потрапили:
Нагадаємо, раніше до парламенту Канади внесли петицію з вимогою офіційно визнати Росію країною-спонсором тероризму.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.