Басков, ЗМІ та фонди Пригожина. Канада розширила санкції проти РФ

Уряд Канади запровадив нові санкції проти Росії за військове вторгнення в Україну. До списку санкцій потрапили 38 фізичних та 16 юридичних осіб, які причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Канади .

До списку санкцій зокрема потрапили:

державна медіакомпанія "Росія сьогодні", що об'єднує російськомовні інформаційні ресурси РІА Новини, ПРАЙМ, ІноСМІ, СТРУМ, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator та Arctic.ru;

United World International та Фонд боротьби з репресіями, суб'єкти дезінформації, тісно пов'язані із засновником та власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

співак Микола Басков, який відвідував російські війська на окупованих територіях України та виступав на провоєнному та прорежимному концерті на Червоній площі у Москві на підтримку незаконної анексії української території.

"Канада робить активні кроки у боротьбі з російською дезінформацією в рамках своїх зусиль щодо підтримки України. Не можна допустити, щоб культурні ікони та медійні організації вільно використовували свій статус для пропаганди брехні та невиправданої підтримки війни Путіна", - заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.

Згідно з опублікованим списком санкцій, під обмеження також потрапили: