Басков, СМИ и фонды Пригожина. Канада расширила санкции против РФ

Правительство Канады ввело новые санкции против России за военное вторжение в Украину. В санкционный список попали 38 физических и 16 юридических лиц, которые причастны к распространению российской дезинформации и пропаганды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады.
В санкционный список в частности попали:
"Канада предпринимает активные шаги по борьбе с российской дезинформацией в рамках своих усилий по поддержке Украины. Нельзя допустить, чтобы культурные иконы и медийные организации свободно использовали свой статус для пропаганды лжи и неоправданной поддержки войны Путина", - заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.
Согласно опубликованному санкционному списку, под ограничения также попали:
Напомним, ранее в парламент Канады внесли петицию с требованием официально признать Россию страной-спонсором терроризма.
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